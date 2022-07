Russell: tahan Hamiltonile tuule alla teha, aga see ei tähenda kohe edukat hooaega

24aastane vormelitalent on tänavu teinud suure sammu edasi. 2017. aastast vormel 1 sarjas kihutav Russell on sel hooajal lõpetanud igal etapil vähemalt esiviisikus. Varasematest aastatest on tal ette näidata kokku vaid viis punktikohta. Tõsi, mullu tuli Belgia GP-lt ka teine koht, ent siis kuulutati sõit väga libedate olude tõttu kolmanda ringi ajal lõppenuks ning välja jagati vaid pooled punktid. „Olen õppinud, et ebaõnnestumine on oluline. Alati ei saa kõik minna sujuvalt ning enne teiste süüdistamist tuleb vaadata otsa iseendale,“ sõnas Russell intervjuus The Guardianile.