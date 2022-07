OTSEBLOGI | Kas Eestil õnnestub end MM-valiksarjas edasi mängida?

Nii Eesti kui Iisrael käisid viimati väljakul neljapäeva õhtul. Väike boonus Eesti jaoks on see, et kohtumine lõppes paar tundi varem ning tänased vastased pidid Poola vastu madistama 40 minuti asemel lausa 45. Kui Eesti kaotas Saksamaale 57 : 88, siis Iisrael, kes oli võõrsil Poola vastu minut enne normaalaja lõppu kuuega ees, kaotas lõpuks 85 : 90.