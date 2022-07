OTSEBLOGI | Saksamaa tegi Eestile suure kingituse! Eesti kaotas võõrsil Iisraelile poolaja neljaga

Statistikat ka: Kitsingul ja Kullamäel on üheksa punkti, aga kui Kitsingul on see sajaprotsendilise tabavuse juures, siis Kullamäe viskas 3 / 10. Aga see ei tähenda, et Kullamäe kuidagi halb oleks olnud. Lisaks korvidele on tal ka neli lauapalli ja viis resultatiivset söötu.