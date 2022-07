VIIS PÕHJUST, MIKS LÄKS JÄLLE NII VALESTI | Kus on meie kvaliteet? Mida hakkab Eesti koondis peale Schröderi kingitusega?

Kui kauaoodatud korvpalli EMi alguseni on kaks kuud, on Eesti koondis päris sügavas augus. Dennis Schröder (ja teised Saksamaa korvpallurid) aitasid küll Poola 93 : 83 alistamisega Eesti MM-valiksarjas edasi, aga mida me sellega peale hakkame? Kaks juulikuist mängu kaotasime me koondskooriga 134 : 184. -50. Seda on päris palju. Pole eriti võimalik ka vabandusi otsida, sest sisuliselt kõik parimad pojad olid koondises kohal. Tuleb teha tööd, tööd ja veelkord tööd. Aga mille taha meil need mängud jäid? Õhtulehe välkanalüüs on teie ees:

1. Füüsis

Eks ole aru saada, et mängijad tulid juulikuisele koondiseaknale sisuliselt hooaja pealt, aga no kurat, see pole ju mingi vabandus. Kui Eestis lõppes hooaeg maikuus ja Euroopa tippliigades meil keegi play-off’is kuigi kaugele ei jõudnud, siis näiteks Saksamaa meistriliiga lõpetas kahe nädala eest, Iisraeli oma samuti meist paar nädalat hiljem. Nemad tulid ju koondisesse veel väiksema puhkuse ja pikema hooaja pealt.

Seda imekspandavam oli vaadata, kuidas meie meeskonna mängijad olid praktiliselt igas elemendis sammu maas ja aeglasemad. Kõlab klišeena, aga nii see tõesti oli. Kui Jukka Toijala võttis Saksamaa-mängus minutilise mõtlemisaja, et öelda meestele, kuidas nad liiguvad kaitses nagu vanainimesed, siis ka see oli üsna ilustamata tõde. Ja seda tunnistas avakohtumise järel ka Siim-Sander Vene ise, et märkus oli tabav. Kahjuks polnud kolm päeva hiljem suurt midagi paremaks läinud.

Soe soovitus: Tiit Sokk tegi ju kunagi legendaarseid surmalaagreid. Äkki oleks mõistlik eelmine peatreener enne EMi punti kaasata või siis poisid tema juurde paariks nädalaks külla saata?

Arusaadavalt taandub korvpall paljuski just füüsisele ehk kõik järgmised punktid on esimesega seotud, aga käime nad ikkagi välja.

2. Kaitsemäng oli kehv? Ei, kaitsemängu ju ei olnud!

Iisrael võitis Eestit 19 punktiga ja ma pole küll kokku lugenud, aga usutavasti just täpselt umbes paarikümne punkti jagu said nad palle lihtsalt korvi alt sisse tõsta. Kolmese joone tagant teenisid nad 39 punkti ja ka sealt tulid vähemalt paarkümmend täiesti vabadest kohtadest. Enamus kaitseepisoode lõppes sellega, kuidas tubli Eesti korvpallur jooksis kas korvi alt või teise mehe pealt viskavale Iisraeli mängijale peale.

Eriti masendav oli teise veerandaja lõpp, mis võttis kogu kohtumise hästi kokku. Eesti sai juba peaaegu palli kaks korda kätte, aga siis ikkagi ei saanud. Olukord lõppes sellega, et eestlased jätsid mängimise pooleli ja lasid Roman Sorkinil palli lihtsalt sisse tõsta. Seejuures oli esimene veerandaeg lõppenud nii, et umbes viis-kuus sekundit enne lõppu sai Iisrael kaitselaua, Gal Mekel põrgatas Eesti korvi alla ja viskas sisse. Poolaja kaotasime just nelja punktiga ...

3. Vaimutugevus

Sellised episoodid, nagu eelkirjeldatud Sorkini viimase sekundi korv, söövad vaimu, aga samas panevad su vaimu ka proovile. Tugevama vaimu (ja füüsisega) korvpallurid poleks Sorkinil lasknud seal nii rahulikult tegutseda. Ja ilmselt oleks palli juba varem ise ka kätte saanud.

Märkimisväärne on ka see, et mõlemad juulikuised kohtumised lõppesid mõneti nagu leinameeleolus. Ühest küljest loogiline, sest Eesti sai ju paki ja viimasel veerandil käis seisu vormistamine, aga päris nii ei tohiks ka olla. Mingil hetkel tundus, et eestlased isegi ei tunne enam üksteist ära ja tegid omavahel täiesti kokku leppimata asju.

4. Lauavõitlus

Jumal küll! Mulle ei meeldi see kriitika, mida on siit-sealt kuulda olnud, et me kaotame mänge tagaliini pärast. Esiteks peaks meil ju olema praegu sisuliselt parim koosseis, teiseks peaks olema meie tugevus korvialune mäng. Kui Saksamaa vastu saame esimesel veerandil ühe ründelaua (ja selle sai Timmu), teisel veerandil teise ründelaua (ja selle sai Kotsar nii, et talle löödi ise pall kätte, ta pidi ainult seisma) ja kolmandal veerandil kolmanda ründelaua (mille sai Tass statistikute heldusest), siis ei ole meil see korvialune vist just liiga tugev.

Toijala rääkis pärast Saksamaa-mängu, kuidas see toonitati veel enne kohtumist üle, et ründelauda tuleb kogu aeg minna kolme ja poole mängijaga. Iisraeli vastu tundus esimesel poolajal, et seekord on sõnum väheke paremini kohale jõudnud. Aga mis numbrid vaatavad meile vastu mängu järel? 46 : 30 Iisraelile. Ründelauad olid 12 : 9 Iisraelile, aga vastastel oligi võimalik oluliselt vähem ründelaudu võtta, sest me viskasime väljakult mööda 40 korda, nemad aga 33. Aga Saksamaa vastu kaotasime ründelaua 5 : 18 ehk sellega võrreldes läks tõesti natuke paremaks.

5. Treeneripink

Treenerite kritiseerimine on alati libe tee. Ega seda ei tea ju täpselt kunagi, kas mängija eksimus väljakul tuleneb valedest juhistest või enda prohmakast või üldse vastase geniaalsusest, aga kui mõlemas mängus otsustas Toijala juba avaveerandil kasutada kümmet mängijat ning esimese poolaja jooksul said platsile 11 meest, siis seda on natuke palju. Võib-olla peitub selle põhjus ka kehvas füüsises, sest kummaski mängus ei saanud keegi platsile enam kui 28 minutiks.