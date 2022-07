Eestlane näitas triatlonis põrgukuumuses põhjanaabritele koha kätte, seda vaatamata kesisele ujumisele

Jeret ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 33.03, mis tähendas, et eestlane tuli veest välja alles 69. positsioonil. Rattarajal püüdis ta aga esimesed kinni ning sai 90 kilomeetri ajaks 2:10.02. Jooksurajal vormistas Jeret võidu ning 21,1 kilomeetri ajaks mõõdeti 1:19.34. Koguaeg 4:08.22 tähendas, et eestlane võitis teisena lõpetanud soomlas Santeri Hännineni ees viie minuti ja 59 sekundiga ning kolmanda koha pälvinud Vesa Koskineni ees 11 minuti ja 31 sekundiga.

„Rattas ma endale sisseelamise aega ei andnud, vaid hakkasin kohe kõrge tempoga sõitma, kuna raja esimene pool oli päris raske ning väljas oli üle 30 kraadi sooja – eeldasin, et enamus lähevad väga ettevaatlikult peale ning nägin head varianti, et kohe suur kaotatud aeg tagasi teha. Kalli hinnaga küll, aga siiski,“ jätkas Jeret. „Umbes 30.-35. kilomeetriks olin sõitnud end ette välja ning seejärel üritasin umbes viis kilomeetrit minna oma teed, aga taga olevad kaks meest sõitsid kenasti vahetustega ning ma olin ilmselgelt esimese osa nendes tingimustes üle oma võimete tõmmanud. Otsustasin jala sirgu lasta. See oli juba vähe kaalutletum otsus. Umbes 30 kilomeetrit taastusin enda pingutusest ning viimased 20 kilomeetrit ootasin lihtsalt, kuidas mind eesolev sõitja vahetusalasse tarib, et siis jooksule minna.“