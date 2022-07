SINISILMNE LOOTUS VÕI REAALNE VÕIMALUS? Eesti ei pea tegema EMil veerandfinaali jõudmiseks mitte midagi ulmelist

Praeguses seisus Eesti korvpallikoondisel on tükk tegemist, et kahe kuu pärast olla EM-finaalturniiril korralikus löögihoos. Kui aga mehed peaks tulema mõnenädalaselt puhkuselt tagasi korralikus füüsilises vormis, ettevalmistusega pannakse täkkesse, siis on EMil võimalik teha suuri asju.