Manchester Unitedist lahkuda sooviv Ronaldo jättis esimese trenni vahele

Kui muidu poleks Ronaldo puudumises eriti midagi uudisväärtuslikku – peale selle, et ta on ikkagi Ronaldo –, siis alles mõne päeva eest hakkas kulutulena ringlema mehe soov klubi vahetada. Põhjuseks tõsiasi, et United ei mängi algaval hooajal meistrite liigas. Seega annab Ronaldo treeningutelt puudumine kuulujuttudele ainult ainest juurde. Peamiste kandidaatidena on räägitud Chelseast, Müncheni Bayernist ja Napolist.