LIIGA HEA INIMENE! Raske avarii teinud Zhoule appi tormanud piloot pidi enda võidusõidu katki jätma

Russell on sel hooajal olnud selgelt sarja parimate sõitjate seas ja on Ferrari ning Red Bullide vahel vett seganud. Kolmel korral on ta jõudnud poodiumile ja kordagi pole ta lõpetanud tagapool viiendast kohast. Silverstone’is läks aga kvalifikatsioon aia taha ning ta näitas alles paremuselt kaheksandat aega. Nii võttis ta pühapäevaks suure riski, kui otsustas ainsa piloodina kõvema rehvisegu kasuks.

„See oli teadlik risk, sest ma ei olnud kvalifikatsioonis piisavalt hea. Kuna alustasime tagant, siis arvasime, et see on parim võimalus poodiumi nimel võistelda,“ vahendas vormel 1 koduleht tema sõnu. „Teadsime, et esimene ring saab olema keeruline, aga see oli lausa erakordselt raske. Soojendusringil ei saanud ma rehvide temperatuuri kohe kuidagi üles. Nii jäin ma stardis aeglaseks ja järgmisel hetkel sõideti mulle juba tagant sisse, siis põrkasin ma külje pealt vastu Zhoud ja ülejäänut me juba teame.“