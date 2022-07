Nadal pääses Wimbledonis veenva võiduga veerandfinaali, maailma neljas reket sai kindla kaotuse

„Arvan, et jätkasin positiivselt. Kuni matši lõpuni, kus mängisin kehvasti. Kokkuvõttes tegin siiski hea mängu keerulise vastase vastu. Soovin talle edaspidiseks edu. Imeline on jõuda pärast kolmeaastast pausi Wimbledonis veerandfinaali, olen selle üle meeletult õnnelik,“ sõnas Nadal pärast matši.