SUPER: Eneli Jefimova jõudis juunioride EMil parima ajaga poolfinaali

„Kõik on tipp-topp, praegu mingit pinget pole ja peame veidi iseendaga võistlema,“ ütles treener Henry Hein. „Kui Benedetta Pilatot (itaallannast maailmarekordi 29,30 omanik - toim.) pole, siis peame sprindis nii-öelda üksi ujuma, aga õhtul paneb juurde.“

Jefimovale kuuluv Eesti rekord on 30,08 ja selle püstitas ta hiljutisel MMil, kus jõudis finaali ja lõpetas medalilahingu kuuenda kohaga. Mullu noppis andekas sportlane juunioride EMil kolm medalit. Huvitav fakt, et poolfinalistidest on Jefimova endiselt kõige noorem.