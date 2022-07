Liina Kersna: Venemaa ja Valgevene kasutavad sporti enda strateegiliste eesmärkide saavutamiseks

Avalduses toonitatakse, et Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, mida võimaldab Valgevene valitsus, on vastuvõetamatu ning Venemaa rahvusvaheliste kohustuste ränk rikkumine.

Allakirjutanud riigid rõhutavad, et kuigi spordiorganisatsioonid on autonoomsed, peaks Venemaa ja Valgevene riiklike spordiorganisatsioonide liikmelisus rahvusvahelistes liitudes olema peatatud. Lisaks tuleks kõrvaldada Venemaa ja Valgevenega tihedalt seotud isikud, sealhulgas valitsusametnikud, rahvusvaheliste spordialaliitude mõjukatelt ametikohtadelt, näiteks juhatustest ja korralduskommiteedest. Samuti rõhutatakse, et riiklikud ja rahvusvahelised spordiorganisatsioonid peaksid lõpetama spordivõistluste ülekanded Venemaal ja Valgevenes.

Ühisavalduses on kirjas, et juhul kui mõni spordiorganisatsioon on siiski lubanud Venemaalt ja Valgevenest võistlejaid enda võistlustele, peaks olema selge, et nad ei esinda Venemaa või Valgevene riiki. Muuhulgas peaks olema keelatud igasugune Venemaa ja Valgevene sümboolika kasutamine.