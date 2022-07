Profidebüüdi teinud snuukriäss Andres Petrov: kui Ronnie mu lööke vaatas, pani see kohe suure pinge peale

Petrov on profimängijatega mõõtu võtnud varemgi: ta lõi varasemalt kaasa nii Riias toimunud Mastersi tippturniiril kui ka MMi kvalifikatsioonimatšides. Juunis täitus aga aastatepikkune unistus: ta võitis EM-tiitli, millega kaasneb (vähemalt) kaheaastane pääse profikarusellile, kus tiirlevad maailma 124 kangeimat kiivõlurit.

Esimene turniir, kuhu pääse ligi lubas, oli Championship League Snooker. Tegu on suhteliselt uue võistlusformaadiga, aga selle osalejaskond on eeskujulik: näiteks esmaspäeval alustas sealsamas oma hooaega maailma kuulsaim mängumees ja valitsev maailmameister Ronnie O’Sullivan isiklikult.

„Muidugi on natukene eriline tunne selles atmosfääris olla,“ võttis Petrov kogemuse kokku. „Kui tulin hommikul trenni tegema ja Ronnie oli samas toas, vaatas minu lööke, siis pani see kohe kõva pinge peale. Hea, et see juhtus trennis, matši ajal olnuks raskem.“