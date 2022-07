Djokovic jõudis tänu tualetipausile poolfinaali, ühel veerandfinalistil tuleb aga kohtu ette astuda

Kuuekordne Wimbledoni tšempion Novak Djokovic jõudis taas suurturniiri poolfinaali, aga see pole kellegi jaoks uudis. Küll aga on uudis see, et sinna jõudmiseks pidi serblane vaeva nägema viie seti jagu ja jäi kiirelt settidega 0 : 2 taha.