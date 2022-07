KÜMNE MINUTIGA 63 HOT DOGI! Maailma vägevaim sööja jõuab selle kõrvalt veel ka protestijat kaelalukus hoida

Hot doge süüakse USAs iga päev ja väga palju, aga eriti just iseseisvuspäeval. Siis peetakse ka legendaarne Nathan’si restoranis toimuv hot võistlus, mille ajalugu ulatub juba 1916. aastasse. Legend räägib, et just siis kogunesid neli immigranti Coney Islandil olevasse restorani ja vaja oli välja selgitada, et kes neist on kõige patriootlikum. Kuidas sellist asja ometi mõõta saab? Loogiline ju, muidugi viinerisaiu kugistades!