United ei kavatse Ronaldot kodusele rivaalile müüa

Kuigi Cristiano Ronaldo on andnud mõista, et soovib lahkuda Manchester Unitedist, on klubil raske leppida temast ilma jäämisega. Praegu ollakse seisukohal, et portugallasel ei tohi lasta mingil juhul liituda koduse konkurendiga – ründaja vastu on tundnud huvi mullune meistrite liiga tšempion Londoni Chelsea.