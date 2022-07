Maailmarekordiomanikul jääb MMil kaugushüppes kurioossel põhjusel võistlemata

Nimelt võistles ta Nike'i kolmikhüppeks mõeldud naelikutes, millel on paksem tald. Kui kaugushüppes võib talla paksus olla kuni 20 mm, siis kolmikhüppes kuni 25 mm. 26aastane Rojas tahtis seejärel kaugushüppes normi täita ka nõuetele vastavate naelikutega, kuid pidi paraku vigastuse tõttu võistlusest loobuma.

„Teame, et see on Rojasele ja tema fännidele pettumuseks, kuid ootame põnevusega, kuidas ta hüppab MMil kolmikut. Ning loodetavasti õnnestub tal kvalifitseeruda mõlemal alal 2023. aasta Budapesti MMile,“ vahendas WA teadaannet Reuters.