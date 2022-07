ÜLLATUS: Red Bull ikkagi jätkab Vipsi toetamist

Kuigi Red Bull Racing teatas 28. juunil, et lõpetas „internetis aset leidnud intsidendi tõttu“ 21aastase eestlase test- ja varusõitjalepingu, siis nüüd selgus, et noormeest ei visatud täielikult üle parda.

Red Bulli F1 tiimi pealik Christian Horner ütles Press Associationile, et igaüks väärib mingil hetkel teist võimalust, kui suudab näidata, et on vigadest tõesti õppinud. „Ta on noor kutt ja me jätkame tema toetamist – kuigi tema leping on lõpetatud – vaimse tervise ja hariduse valdkondades. Loodetavasti ta õpib sellest,“ ütles Horner.