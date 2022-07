HURRAA! Jefimova võitis juunioride EMil kuldmedali. "Ma ei näidanud oma emotsioone välja, aga olen väga õnnelik!"

„Finaali algus hilines 20 minutit, see oli veidi ebamugav, aga kõik läks oodatult,“ ütles Jefimova treener Henry Hein Õhtulehele. „Eelmise aasta pronksi vahetasime kulla vastu, nii et oleme väga rahul!“

Paljudele kõrvaltvaatajatele tundus, et andekale sportlasele on kuldmedali võitmine pigem vormistamise küsimus. „Võib-olla see oli natuke lihtsam kui mõni teine võistlus. Ma ei näidanud oma emotsioone välja, aga olen väga õnnelik,“ lausus ta.