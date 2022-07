UUS TASE: vastased värisevad, kui Eesti neiud vibu vinnastavad

Eduka loo juured ulatuvad aastasse 2004, mil Liselli ema Maarika haaras esimest korda plokkvibu kätte ja armus sellesse. „Alustasin nullist, ma ei teadnud mitte midagi,“ meenutab ta. „Hakkasime [abikaasaga] ise õppima, kuidas vibu seadistada. Keerasime jumalast palju varustust tuksi, kui mina lasin.“

Nüüd on nad spetsialistid ja tulemused räägivad enese eest. Eesti naiskond jõudis tänavu esimest korda MK-etappidel poodiumile ja hoiab parasjagu maailma edetabelis neljandat kohta. Individuaalselt särasid sel kevadsuvel enim Maarika lapsed Lisell (22) ja Robin (21), kes on planeedi pingereas roninud vastavalt kuuendaks naiseks ja seitsmendaks meheks.

„Võin öelda, et 18 aastaga nullist maailma tippu,“ märgib Türi vibukooli treener Maarika, kes jagab näpunäiteid nii naiskonnale kui ka poeg Robinile ja on seega edu üks arhitekte.