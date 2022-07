EESKUJU: Soome naised jõudsid EMile mööda teed, mida peaks tallama ka Eesti

Kui Barcelona meeskonnal oli lõppenud hooajal probleeme legendaarse Camp Noud väljamüümisega, siis naiskonnale see meistrite liiga veerandfinaalis Real Madridi vastu muret ei valmistanud. 91 533 pealtvaatajat on nüüd ametlikult naiste jalgpalli uus rekordpublik. Sama tendents jätkub ka EMil: kõik Inglismaa koondise grupimängud on välja müüdud ja mõistagi juba ammuilma ka finaal Wembleyl.