Kümnevõistluse maailma hooaja edetabelijuht jääb MMilt kõrvale

29aastane Scantling tegi märtsis kaasa Belgradi sise-MMil, kus oli veel avapäeva järel 6400 punkti graafikus, kuid pidi võistluse toidumürgituse tõttu pooleli jätma. 8867 punktiga on maailma hooaja parim tulemus ning kõigi aegade edetabelis on ta sellega seitsmes.

„Arvasime, et taastumine läheb kiiremini, kuid tal on olnud mõned tagasilöögid. Sam ei tunne, et on piisavalt heas seisus, et medalite nimel võidelda,“ vahendas Kendricksi agendi sõnu NBC Sports.