Evans: Rally Estonia pole meid varem eriti hellitanud

„Oleme igasugustel rallidel teinud tugevaid esitusi. Peame leidma autos hea tunnetuse ning praegu püüamegi seda saavutada. Alustame Eestis suurepäraselt positsioonilt. Oleme kuuendal kohal, eesmärk on kõrgemale tõusta ning saavutada võimalikult tugev tulemus. Rally Estonia pole meid varem eriti hellitanud, kuid testimise ajal oli enesetunne üsna okei ning loodetavasti õnnestub tänu sellele olla rallil kiire. Alati on asju, mida saame parandada, eriti sel aastal. Kuid üleüldiselt oli tunne positiivne,“ lausus Evans WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

„Eesti ja sellele järgnev Soome ralli on esimesed kiired etapid sel hooajal. Lisaks sõidame uute autodega – me pole veel näinud kõikide pilootide tugevusi. Teised meeskonnad on näidanud head kiirust ja me ei saa võtta midagi enesestmõistetavalt. Me pole teinud hooajale kõige tugevama alguse. Tuleb edasi minna ja saavutada paremaid tulemusi,“ lisas ta.