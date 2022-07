Barcelona ei saa oma staarmängijat müüa, sest on talle võlgu

Barcelonal on ka väga keeruline endale uusi mängijaid soetada. Pikalt loodeti, et neil õnnestub saada omale Robert Lewandowski, kes teadupoolest tahab Müncheni Bayernist lahkuda. Väidetavalt on klubid jõudnud üleminekutasu (50 miljonit eurot) osas kokkuleppele, kuid Kataloonia klubi tahab selle katta maksta järelmaksuga. Valitsev Saksamaa meister pole sellega aga nõus, sest nad kardavad, et ühe või kahe aasta pärast Barcelona jalgpalliklubi enam lihtsalt ei eksisteeri.