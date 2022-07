Eesti parim maastikurattur toibub auto alla jäämisest: „Kõndisin kiirabist minema nagu oleksin 60-, mitte 30aastane.“

„Seal polnud ühtki puud, põõsast, märki ega midagi, mis oleks [nähtavusele] ette jäänud,“ meenutab Lõiv, kes lahkus sündmuskohalt kiirabiautos, nõutult. „Olin täiesti veendunud, et ta märkas mind. Vaatasin talle otsa ja jäi mulje, et tema mulle ka. Tundus, et ta ka pidurdas mingil määral, ei pannud täistempos, sest ta pidi ikkagi autode liiklust vaatama.“

Rattur jätkab: „Minul oli peatee, tema tuli paremalt poolt väikse tee pealt. Kui löögi sain, lendasin teise teeäärde. Pikali maas oli esimene mõte, kuidas need asjad saavad nii halvasti minna. Kaks päeva varem oli mu koer [Potsu] ära surnud, pidin teda matma. Maas lamades mõtlesin, et ei jõua enam.“