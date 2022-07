Ralliekspert: Tänaku hooaeg on olnud palju parem kui tundub

Kui heita pilk autoralli MM-sarja üldseisule, siis ei saa öelda, et Tänakul oleks käsil just suurepärane hooaeg: eestlane on küll kolmandal kohal, kuid kaotab liidrile Kalle Rovanperäle tervelt 83 punktiga. Portaali DirtFish ajakirjaniku Rob Hansfordi sõnul võib see näida pisut petlikuna ning lisas muu hulgas, et kui vaadata eraldi kiiruskatseid, on seis mõnevõrra tasavägisem. Ta tõi välja ka tõsiasja, et Hyundai piloot on pidanud tänavu kaks etappi täielikult katkestama.