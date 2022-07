GALERII | Flora alustas euroteekonda võiduga soomlaste üle, Paide tegi Gruusias imet

SJK on eestlastele hästi tuttav klubi, sest aastate jooksul on seal mänginud Gert Kams, Tarmo Kink, Trevor Elhi ja Zakaria Beglarišvili. Eriti suur klubi legend on aga Mihkel Aksalu, kes kaitses klubi väravat aastatel 2013 - 2019. Kams ja Aksalu aga seekord SJKga kohtuda ei saa, sest Paide Linnameeskond viibib samal ajal oma euromängul Tbilisis.

SJK tänavune hooaeg pole päris mullusega võrreldavalt kulgenud, sest praegu ollakse 12 klubi seas alles üheksandal kohal. Nagu Flora leerist mängueelsetes sõnavõttudes öeldi, siis ei tasu end vastaste tabelikohast petta lasta. Nii haaraski mängu alguses palli üle kontrolli just külalismeeskond, aga Flora on korduvalt nii koduliigas kui Euroopas näidanud, et see neid ei häiri.

„SJK palliga mäng meid ei üllatanud – see on nende soov ja olime selleks valmis,“ kommenteeris mängujärgselt Flora peatreener Jürgen Henn. „Nad on viimastes mängudes päris palju katsetanud formatsioonide ja asetatusega. Kohanemiseks läks natuke aega, aga kui see 10 – 15 minutit sai mööda, siis saime mängu kontrolli alla.”

Läbimurre toimus 21. minutil, kui Flora 1 : 0 juhtima pääses. Flora paremäär Sergei Zenjov näitas väravaolukorras üles ülimat enesekindlust. Olukorras, kus tal oli võimalus sööta täiesti vabana seisnud Konstantin Vassiljevile või Martin Millerile, otsustas ta vasakuga peale lüüa, kuid tabas teda katnud kaitsjat. Zenjovi õnneks pendeldas pall kastis ringi, jõudis tagasi temani ja seekord läks ta tsenderdama. Ideaalne pall leidis Milleri peanupu ja viis Flora ette. Miller, eurosari ja peaväravad pole midagi uut, sest täpselt nii alistati eelmisel sügisel ajaloolises kohtumises kodus Belgradi Partizan.

SJK kõige ohtlikum võimalus tekkis 55. minutil, kui nad Flora karistusalas õnnestunult kombineerisid ja Pablo Da Silva löögilse mängisid. Pall veeres aga napilt tagapostist mööda. Loetud hetked hiljem oli Flora väga lähedal teisele, kui Konstantin Vassiljev karistuslöögi kiirelt lahti mängis, palli kaitseliini taha Zenjovile tõstis, aga väravavaht Jesse Öst suutis selle pareerida.

Flora otsis veel teist ja kolmandal lisaminutil pääsetigi kolm kahe vastu SJK kasti, aga Markus Poom ei suutnud oma võimalust ära lüüa. Korduskohtumine toimub nädala pärast Soomes.

„On veel vara rahul olla, sest see on alles poolaeg,“ analüüsis Henn. „Mänguga olen rahul, sest saime palju võimalusi. Euromängudes on teada, et sellist vastast siin ei ole, kes sinu värava all ühtegi võimalust ei tekita. Suutsime neile päris palju probleeme tekitada. Meeskonnana tunneme seda, et meil on realiseerimises juurde panna. 1 : 0 või 2 : 0 meie lähenemist see ei muudaks.”