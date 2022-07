GALERII | NAABRIST PAREM! Flora alustas euroteekonda võiduga soomlaste üle

SJK on eestlastele hästi tuttav klubi, sest aastate jooksul on seal mänginud Gert Kams, Tarmo Kink, Trevor Elhi ja Zakaria Beglarišvili. Eriti suur klubi legend on aga Mihkel Aksalu, kes kaitses klubi väravat aastatel 2013 - 2019. Kams ja Aksalu aga seekord SJKga kohtuda ei saa, sest Paide Linnameeskond viibib samal ajal oma euromängul Tbilisis.

SJK tänavune hooaeg pole päris mullusega võrreldavalt kulgenud, sest praegu ollakse 12 klubi seas alles üheksandal kohal. Nagu Flora leerist mängueelsetes sõnavõttudes öeldi, siis ei tasu end vastaste tabelikohast petta lasta. Nii haaraski mängu alguses palli üle kontrolli just külalismeeskond, aga Flora on korduvalt nii koduliigas kui Euroopas näidanud, et see neid ei häiri.