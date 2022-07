HÜVASTI, SUUR SLÄMM! Raske vigastus lõpetas Nadali Wimbledoni turniiri

Seekord ei aita isegi Nadali ebainimlik tahtejõud ning nii lubab ta austraallasel Nick Kyrgiosel pääseda ilma mänguta finaali. „Olen oma elus palju kordi proovinud läbi valu jätkata, aga on ilmselge, et see vigastus muutuks ainult hullemaks. Olen terve päeva mõelnud, et millise otsuse ma langetan ja ma tunnen, et mängimine poleks mõistlik. On väga kurb see ametlikult välja öelda,” tunnistas ta BBC vahendusel.