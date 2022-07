Venemaal vahistatud USA olümpiavõitja tunnistas end narkokuriteos süüdi

Narkokuritegu kõlab muidugi karmilt, sest Grinerit süüdistatakse kanepiõli, mis on Venemaal illegaalne, omamises. Ta arreteeriti 17. veebruaril Moskva Šeremetjevo lennujaamas, sest tal olid kotis väidetavalt kanepiõli sisaldavad e-sigareti täitepadrunid, vahendab Inside the Games.

31aastane Griner väitis kohtus, et kanepiõli sattus tema kotti kiirustamise tõttu kogemata. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni 10aastane vangistus.

Mõni päev tagasi avaldas Washington Post, et Griner saatis USA presidendile Joe Bidenile käsitsi kirjutatud kirja, milles palus, et teda ega teisi Venemaal vahi all olevaid ameeriklasi ei unustataks.