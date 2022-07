Endreksoni ennustus läks MK-etapil täide, Taimsoo sooloetendus lükkub edasi

Tänases eelsõidus oli vahesõidu vältimiseks tarvis mahtuda nelja paadi konkurentsis kolme hulka ja see näis olevat võrdlemisi kerge ülesanne, sest britid hakkasid ülejäänud triost maha jääma juba distantsi esimesel neljandikul.

Luzernis on kohal 14 kvartetti, tegijatest on puudu Tokyo olümpiavõitja Holland.

Luzernis pidanuks tegema hooaja esimese rahvusvahelise stardi ühepaadil ka Kaspar Taimsoo, aga peatreener Veikko Sinisaloga otsustati eelmisel nädalal, et ta jätkab hoopis Viljandis treenimist kuu aja pärast Münchenis toimuvaks EMiks.

„Kuna minu ettevalmistus on sügist silmas pidades olnud lünklik, kui ilusasti öelda, siis ei hakkaks end liialt kulutama MK-etapil,“ selgitas Taimsoo Õhtulehele. „Seal on kuue eelsõidu jagu ühepaate, seega olnuks tõenäoliselt vaja teha nädalavahetusega neli sõitu. See võtaks ära päris palju energiat, mida tasuks hoida EMiks.“