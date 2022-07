Tobreluts tuli „pooljuhuslikult“ veteranide maailmameistriks! „Mingeid suuri eesmärke mul polnud.“

„Üks tuttav küsis kunagi, kas lähen sinna. Ütlesin, et plaanis küll pole. Aga kevadel hakkasin mõtlema, et miks mitte? Toimub ju siinsamas Tamperes – lähed paadiga üle ja oledki peaaegu kohal. Aga mingeid suuri eesmärke mul polnud. Vaatasin, et olin paberi peal üks kiiremaid, aga minu rekordi lähedase ajaga mehi oli seal veelgi. Tundus endale põnev ja nii lõpuks läkski – oli päris vahva võistlus,“ meenutas Tobreluts.