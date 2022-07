Verstappen edestas kvalifikatsioonis napilt Leclerci, mõlemad Mercedesed sõitsid vastu seina

Red Bulliga kihutav valitsev meister sai kirja aja 1.04,984, hooaja alguses üldarvestust juhtinud monacolane kaotas talle vaid 0,029 sekundiga. Kolmas oli Carlos Sainz (Ferrari; +0,082). Neljas oli Sergio Perez (Red Bull; +0,420).

Viiendanat aega näitas Mercedese piloot George Russell (+0,447), kes tegi kvalifikatsiooni ajal ka avarii. Tema tiimikaaslane Lewis Hamilton sõitis samuti vastu seina ning tal ei õnnestunud seetõttu ka kiiret ringiaega kirja saada. Britt oli lõpuks kümnes.

„Olen endas tohutult pettunud ning mul on meeskonnast kahju. Kõik nägid väga kõvasti vaeva, et see masin kokku panna. Ma ei taha kunagi oma vormelit meeskonna juurde katkisena tagasi tuua. Võitlesime koha eest esikolmikus,“ lausus Hamilton vormel 1 sarja kodulehe vahendusel.

Ajasõidu võitnud Verstappen oli oma esitusega rahul. „Kvalifikatisoon oli kokkuvõttes väga tasavägine ning siin rajal on raske sõita niimoodi, et kõik välja tuleks. Meil on suurepärane auto ja tunnen end selles enesekindlalt. Loodetavasti õnnestub [sprindis] esimene kurv puhtalt ning saan hästi minema,“ vahendas maailmameistri sõnu BBC.

Tänavu tervelt kuus kvalifikatsioonivõitu teeninud Leclerc loodab, et laupäev ja pühapäev kulgevad suuremate muredeta.

„[Kvalifikatsiooni] viimasel ringil olin ma pärast pikka boksipausi rehvidega natuke hädas. Sellest on kahju, aga täna on ainult reede. Viimasel viiel GP-l on olnud määrav ainult see, mis juhtub pühapäeval, ja loodetavasti õnnestub meil viimaks teha normaale sõit. Peame lihtsalt sõitma puhtalt ja hea strateegiaga, siis on kõik võimalik,“ sõnas Leclerc.

Vormel 2 sarja Austria GP kvalifikatsioonis sai Hitech GP meeskonna piloot Jüri Vips teise koha.