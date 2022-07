Kaotusseisust välja roninud Djokovic murdis finaali ning püstitas vägeva rekordi

Matši alustas paremini Briti tennisist, kes võitis murdis esimeses geimis 20kordse suure slämmi turniir tšempioni servi. 35aastane Djokovic murdis kohe vastu ning võitis seejärel oma servigeimi kindlalt. Paistis, et Serbia tennisetäht suutis mängu sisse elada, kuid järgmised viis geimi kuulusid siiski Norriele, kes suutis ära kasutada kogenud vastase eksimused.

„Cameronil polnud midagi kaotada, ta tegi oma elu turniiri. Ta on suurepärane mängija ning pean temast väga lugu. Cameron domineeris matši algust ning mul vedas, et suutsin teises setis ta servi murda. Ta kinkis mulle ühe geimi ja arvan, et sealt alates matši käik pöördus,“ lausus Djokovic pärast mängu.