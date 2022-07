Jüri Vips: tegin tohutu vea, aga tahan saada paremaks inimeseks ja näidata, et olen sellest õppinud

Mäletatavasti kasutas eestlane 21. juunil arvutimängu otseülekandes rassistlikku ja homofoobset kõnepruuki. Kuigi Red Bulli meeskond lõpetas vormelisõitja lepingu, andis Hitech GP talle võimaluse end tegudega rehabiliteerida. F2 avaldas seepeale teadaande, kus nimetas seda otsust šokeerivaks ning kinnitas, et poleks seda ise kunagi vastu võtnud. 21aastane Vips tõdes, et mõistab sarja seisukohta täielikult.

„Ma tegin tohutu vea. Solvasin paljusid inimesi ja neil on täielik õigus minu kohta neid asju öelda. Olen lihtsalt Hitechile väga tänulik, et nad andsid mulle teise võimaluse,“ vahendas Vipsi sõnu portaal Autosport.

„Nüüd on mu peamine eesmärk jätkata selle hooajaga ning tuua neile häid tulemusi. Kuid peamiselt tahan saada paremaks inimeseks ning näidata kõigile, et olen sellest õppinud.“

Kuigi Red Bull Racing teatas 28. juunil, et lõpetas „internetis aset leidnud intsidendi tõttu“ 21aastase eestlase test- ja varusõitjalepingu, selgus möödunud kolmapäeval, et noormeest ei visatud täielikult üle parda.

Red Bulli F1 tiimi pealik Christian Horner ütles Press Associationile, et igaüks väärib mingil hetkel teist võimalust, kui suudab näidata, et on vigadest tõesti õppinud. „Ta on noor kutt ja me jätkame tema toetamist – kuigi tema leping on lõpetatud – vaimse tervise ja hariduse valdkondades. Loodetavasti ta õpib sellest,“ ütles Horner.