Tänak ja Neuville pidasid kriisikoosolekut, Hyundai pealikku sinna ei kutsutud

Sellest kirjutas DirtFishi ajakirjanik Luke Barry. Kuigi rallieksperdi enda arvates ei peaks prantslane tagasi astuma, siis ta usub, et meeskonnas tahavad seda paljud. Sellele on vihjanud ka nii Tänak kui ka Neuville.

Hyundais on valitsenud pikalt segadus. Mulluse hooaja järel pani ootamatult ameti maha eelmine tiimiboss Andrea Adamo ning asendajat pole siiani leitud. Moncet's on alati nähtud ajutist pealikku, kuigi varem insenerina töötanud prantslane ütles veel aprillis, et tahab jääda tööle püsivalt.

Neuville ütles pärast Keenia rallit, et meeskond vajab muudatusi. „Kõik teevad seda, mis nende võimuses, aga peame tegema tiimis ümberkorraldusi. Ja tegeleme sellega,“ lausus ta. Belglane lisas, et ei pidanud selle all silmas, et Moncet'le tuleks teha lepingupakkumine. „Kõik peavad langetama otsuseid ja edasi liikuma. Praegu tundub see mõnevõrra keerulisem.“