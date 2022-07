Ukraina sportlased jõudsid sõjas kurva juubelini

„Lisaks surnutele on neli haavatut ja 22 vangi võetud. Nad surid võitlusväljal ja vaenlaste tule all. Mehed ja naised. Täiskasvanud ja lapsed. Kõik neist on sangarid, meie rahva parimatest parimad,“ seisis ministeeriumi pressiteates.

„Täna on enam kui 3000 relvastatud sportlast Ukraina kaitsel. Oma elu ja tervise hinnaga on nad valinud terve maailmajao rahuliku tuleviku,“ sõnas minister Gutzait omalt poolt ja lisas, et üle 1100 sportlase ja treeneri on lisaks abiks vabatahtlikena. „Venemaa jaoks ei ole okupandi elu väärt midagi. Meie jaoks on iga elu terve universum. Me ei unusta neid kunagi.“