TURUJUTUD | Chelsea tühjendab Manchester Cityt, meeleheitlikul Barcelonal on vees mitu õnge korraga

Muidugi ei saada üle ega ümber ka skandaalidest. Neist suurim ja kõige jälgim on mõistagi see, et mõne päeva eest vahistati 29aastane Premier League’i jalgpallur, kes vägistas kaht erinevat naist. Mängija nime pole tänaseni avaldatud, aga tema kohta on ilmunud nii palju detaile, et tegemist on oma klubi tippmängijaga, kes osalenuks tõenäoliselt aasta lõpus ka MMil. Seetõttu ei hakka me ka Õhtulehe veergudel nimedega spekuleerima.

Mis toimub aga turul?

Itaalia ajakirjanik Fabrizio Romano on omaette fenomen, kelle abi on uute mängijate tutvustamisel kasutanud lausa klubid. Kui tema kirjutab oma Twitteri kontol „Here we go”, siis tähendab, et üleminek on kindel. Klubid ei ole seda veel tõenäoliselt kinnitanud, aga võib mürki võtta, et nii on. Seega teeme väikse ülevaate, mis viimastel päevadel suurklubide maailmas selgemaks saanud on.

Viimastel päevadel on üksteise järel hakanud kukkuma palju olulisi pusletükke. Alustame sedapuhku Itaaliast ja mullu oma positsiooni kaotanud Torino Juventusest, kes värbasid enda ridadesse kaks hinnatud vabaagenti. Juba teisele ringile tuli Prantsusmaa koondise staar Paul Pogba, esimest tiiru on Itaalias aga Argentina koondise hinnatud poolkaitsja Angel Di Maria.

Fiorentina tõi liigasse veel ühe suure nime, kui Real Madridist toodi endale Luka Jovic. Arvestades traditsioonilisi hinnalipikuid on tema üleminek päris eriline: