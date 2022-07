KATKESTAMISE PARADOKS: mehaanikud saavad Rally Estonial rohkem töötunde, aga varem õhtule

Käes on rallinädal ning maailma kiireimad kruusalennutajad tuhisevad peagi mööda Lõuna-Eesti teid. Nii nagu pealtvaatajate jaoks leidub tänavu ohtralt uut – on ju tegu esimese piirangutevaba Rally Estoniaga, kus igaüks saab võistluse vaatamiseks metsast sobiva kännu leida – hoolitses ka rahvusvaheline autoliit FIA, et osalevad tipptiimid peaksid harjuma Eestis kehtima hakkavate reeglitega.