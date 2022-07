Drell jättis endast suveliigas korraliku märgi maha: tahan näidata, et oleksin NBAs suurepärane rollimängija, kes suudab staare toetada

Läinud öösel kohtus Bulls Las Vegases New York Knicksiga, aga jäi masendava rongi alla. Naljaga pooleks võib öelda, et kui Bulls poleks ka seekord Drelli platsile usaldanud, siis jäänuks nad platsilt üldse nulli peale. John Bryant usaldas Eesti mehe väljakule, kui mängitud oli neli minutit ja seis oli Knicksi kasuks juba 13 : 0. Bulls sai küll mõned punktid vabavisetest, aga mängu esimene korv väljakult oli just Drelli kolmene, mis tegi seisuks 6 : 20.

Kui Knicksi mehed tegid pullidega, mis ise tahtsid, siis Drell tõi platsile energiat ja paistis silma igas elemendis – kaitses, lauas, rünnakul nii kolmese taga, läbimurretel kui ka korvi all. Samuti polnud ta kitsi ehk kui vaja, siis jagas palli ka teistele. Ja kaaslased usaldasid ka meie meest, kuna pall käis tema käest läbi pea igal rünnakul.

Drelli statistika kohtumises New York Knicksi vastu: 18.21 minutit, visked 4 / 10, kolmesed 2 / 6, vabavisked 1 / 1, 11 punkti, kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm viga.