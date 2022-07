LÄTI–EESTI–SOOME: kas troikast saab traditsioon või peaks Rally Estonia kolima?

Rallimaailmas on käsil enneolematu kuu: juuli algul peeti Liepājas EM-etappi, sel nädalavahetusel kihutab WRC-sari Lõuna-Eestis ja augusti esimesel nädalavahetusel on kavas juba Soome MM-ralli. Viimase kahe vahele mahub küll ka veel EM-ralli Itaalias, aga see sõidetakse asfaldil. Kruusafännide pilgud on kuuks ajaks Kirde-Euroopasse naelutatud!