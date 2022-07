400 m jooksu valitseja vigastuse tõttu Oregoni MMil tiitlit ei kaitse

„Järjekordne rahvusvaheline võistlus, kuid mul soovitati seekord naelikute asemel jalga panna tavalised jalanõud – mul on kõõlusepõletik. Seega kahjuks ei võistle ma Oregoni MMil. Olen sellest uudisest löödud, aga samas tänulik oma senise karjääri eest. Olen tänulik ka oma tiimile, kes on kogu selle aja mind toetanud. Alustan nüüd taastusraviga, et saada 100% terveks. Vabandan Bahama, oma sponsorite ja kõikide fännide ees, et ei saa võistelda. Soovin oma konkurentidele tugevat tervist ning edu. Tänan toetuse eest!“ kirjutas Gardiner.