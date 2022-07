Kadunud poeg tõi eestlastele ajaloolise meistritiitli

Seni oli Eesti võistkond parimal juhul saavutanud Balti turniiril teise koha: Team Estonia jõudis 2018. aastal finaali, kuid seal jäädi kodupubliku ees mänginud Riia Lionsile alla 20 : 28. 38aastane Kass loodab, et tänavune triumf tekitab eestlastes Ameerika jalgpalli vastu rohkem huvi.

„Kui vaatame ala ajalugu, siis on see võib-olla selline hetk, kust lähevad asjad tõusuteele. Ütlesin seda ka kõikidele mängijatele pärast tiitlivõitu. Tunne oli kõigil väga hea ja loodan, et nad ei jäta seda ainult enda teada ning toovad elevust tervesse Eestisse – selle kaudu leiaks ala juurde uusi noori. Saaksime reklaamida seda, et Ameerika jalgpall noortele avab päris häid võimalusi hariduse omandamiseks. Meil on Tallinn Kingsi võistkonnas kaks noort wide receiver'it, kes on saanud pakkumisi Ameerika ülikoolidelt ja lähevad tõenäoliselt sinna mängima ja õppima. Euroopa liiga on viimastel aastatel kasvanud päris tugevaks. On erinevaid variante, kuhu saavad andekad noored minna edasi. Selles mõttes ütleks, et väga tähtis hetk,“ selgitas Kass Õhtulehele, kui tähendusrikas on Balti meistritiitel.

Talle sekundeeris klubi president ja mängujuht Martti Poom.