Tänak: Rally Estonial jõupositsiooni kindlasti ei ole, aga tahan võita

Eesti ralli eel on Tänak saanud teha ka testisõite Lõuna-Eesti teedel. Hyundai piloodi sõnul on vahelduseks siledal kiirel teel päris hea sõita. „Testiperiood jäi meil erinevatel põhjustel piiratuks, aga olud olid tõesti head ja väike vihm tegi olusid ainult paremaks,“ ütles ta.

Milline näeb aga välja WRC tipptasemel testimiste korraldamine ja kui suur sõnaõigus on selle osas sõitjatel? „Testimisel on palju erinevaid nüansse. Kindlasti algselt palju oleneb, kas tegu rallieelse testi või arendustestiga. Üldiselt testi korraldamise teevad suuresti ära iga riigi kohalik korraldaja ja logistikud meeskonna poolt. Teede valikud pakuvad välja kohalikud korraldajad ja siis sõitjad ja insenerid valivad tee vastavalt testimise soovidele ja vajadustele, mida sel hetkel on oluline arendada,“ sõnas Tänak.

Kiiruskatsete kava põhjal on eestlase esmamulje, et katsed on enamasti samad. „Üksikud uued lõigud ja mõned pikemad lõigud vastupidi võrreldes varasemaga. Tuleb loota, et keha peab ka sel aastal vastu nendele suusahüpete mägedele.“

Konkreetseid kiiruskaitseid või lõike, mis oleksid kõige nauditavamad, ta välja ei too. „Eestis on tegelikult ägedaid teid, mida sõita. Otepää piirkonnast on ehk kõik paremad teed kasutusel, mida üldse sõita saab.“

Kas ja kui palju on seekord kasutatud kunstlikke trampliine, mis varasemalt Rally Estonial sõitjatele pahandust tekitanud, näeb pärast rajaga tutvumist. „Hetkel ei tea olukorrast midagi. Üldiselt on see ralli tõesti natuke piin kogu kehale ja ühelgi aastal veel päris tervelt ei ole rallilt koju saanud,“ tõdes ralliäss.

Tänu sellele, et WRC etapp sõidetakse kodumaal, on Tänakul võimalik kokku hoida võrreldes teiste võistlustega nii mõnigi reisipäev, ent olmelisest vaatest muu osas saarlane erinevusi ei näe.

Millised eesmärgid seab ralliäss Rally Estonia eel? „Isiklikult sooviksin kodus loomulikult võidule sõita, aga meie fookus on suuresti sellel, et saaksime hakata rallisid lõpetama ilma suurema stressita võrreldes meie konkurentidega, kes ajavad kiirust taga. Jõupositsiooni meil kindlasti ei ole, aga omalt poolt anname maksimumpanuse tulemusse,“ selgitas ta.