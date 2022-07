VIDEO | TÜLI MAJAS? Neymar ei teinud trennis Mbappest väljagi

PSG jaoks algas suvepuhkus sellega, et pikendati Kylian Mbappe lepingut. Nagu tavaks, siis lõhub raha paljud ilusad suhted ära ja tundub, et ka PSG staaride trio tervis on pärast seda natuke kõikuma löönud. PSG andis Mbappele pelgalt allkirja andmise eest esimesed sada miljonit ja The Guardiani andmetel saab prantslane kolme aasta peale kokku klubilt 250 miljonit eurot. Ja mitte ainult – kuuldavasti on tal päris suur sõnaõigus ka selles, et milliste meestega hooajale vastu minnakse.

Juunis hakkasid ringlema jutud, et üheks meheks, kellest Mbappe arvates võiks loobuda, on Neymar. Asjad läksid nii kaugele, et Sport Bible avaldas artikli, kus on täpselt kirjas, millistest mängijatest Mbappe lahti tahab saada ja selle peale säutsus mees Twitteris, et tegu on libauudisega. See aga ei tähenda ju seda, et mõned nimed eraldivõetuna ei võiks seal õiged olla.

Mõne päeva eest kirjutas Mirror, et omavahel on raksus ka Mbappe ja Lionel Messi, põhjuseks just Neymari tulevik. Argentiinlane olla selles küsimuses selgelt Neymari leeris.