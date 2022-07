ESIMENE DOPINGUJUHTUM! Suurfavoriit võeti rajalt maha juba enne kergejõustiku MMi algust

Puhta spordi eest võitlev organisatsioon AIU ehk Athletics Integrity Unit teatas oma kanalites, et 28aastane jooksja oli tarbinud ainet GW1516, mis kuulub alates sellest aastast keelatud ainete nimekirja. Amost testiti Rabatis Teemantliiga etapi eel 4. juunil. Päev hiljem tuli ta 800 m distantsil ajaga 1.45,66 teiseks. MMil oleks pidanud Amos lisaks oma põhialale Botswanat esindama ka 4x400 m teatejooksus.

„Olen kursis, et minu proovist leiti päev enne Rabati Teemantliiga etappi keelatud ainet. Uurin, mis võis positiivse testi põhjustada ja olen täielikult koostööks avatud. Annan aja jooksul täiendavat infot,” seisis Amose poliitkorrektses sotsiaalmeedia teates.

Amos jooksis enda isikliku rekordi välja Londoni olümpiamängude finaalis, kus ta sai ajaga 1.41,73 hõbemedali. See on ka tänini kehtiv juunioride maailmarekord. Absoluutse maailmarekordiga 1.40,91 võitis olümpiakulla Keenia mees David Rudisha ja Amosest on kiiremini jooksnud ka Taanit esindanud Wilson Kipketer, kelle tippmark oli 1.41,11.