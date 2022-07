STAARIDE PARAAD | Vutiässad, kelle eest ei pea sel suvel pennigi maksma

Panime pingeritta jalgpallurid, kelle eest klubid ei peaks maksma mitte sentigi, sest nad on vabaagendid. Ühel või teisel põhjusel pole nad aga 13. juuliks endale uut tööandjat leidnud. Me ei rivistanud üles mängijaid, kes on küll ametlikult vabaagendid, aga sisuliselt juba mõne klubiga käed löönud. Sinna lahtrisse lähevad näiteks Christian Eriksen ja Ousmane Dembele, kes peaks vastavalt liituma Manchester Unitediga ja naasma FC Barcelonasse.

Tegemist on läbinisti subjektiivse tabeliga, mille aluseks pole võetud ei mängijate viimast hooaega, kogu karjääri või Transfermarktis nähtud väärtust, vaid autori sisetunnet.

10. Loris Karius – viimati Liverpool

Sellist meest mäletate?