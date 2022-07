NBA superstaar sai Prantsusmaa passi ja hakkab esindama sealset koondist

„Ma olen Kamerunist pärit, aga nende esindamisega on mitu probleemi. Mulle meeldib minu riik ja olen suur patrioot. Ideaalis tahaksin ma neid esindada,“ teatas Philadelphia 76ersi 213 sentimeetrit pikk vägilane 2018. aastal intervjuus L’Equipe’ile. „Kahjuks pole ma ainus, kes selle otsuse langetab. Minu klubi on minusse 150 miljonit dollarit inveresteerinud ja ka neil on sõnaõigus. See on liiga suur summa, et lasta oma mängijal minna keskkonda, kus pole korralikku meditsiinilist personali. Seega on valikuteks minu kodumaa, USA ja Prantsusmaa.“