Aafrika kiireima mehe osalemine MMil on viisaprobleemide tõttu küsimärgi all

Oregoni MM algab reedel ning kestab 24. juulini. Keenia kergejõustikuliidu üks juhtivatest liikmetest Barnabas Korir ütles, et ka paljudel teistel riigi sportlastel on viisaga probleeme.

Veel hiljuti oli Omanyala andnud AFP-le intervjuu, kus ütles, et tahab MMil viia isikliku tippmargi uuele tasemele ning võita kuldmedali. „Sihin aega 9,6. See oleks mu suurim saavutus. Ning muidugi on eesmärgiks võita. Olen sportlane, kes jookseb pinge all hästi. Seega eeldan, et olen Oregonis veel parem, sest seal on kogu maailma paremik kohal,“ sõnas ta.