JAAK MAE VS OTT TÄNAK: millega üllatab Rally Estonia tänavu?

„Tore kui asjad juhtuvad ka spontaanselt, aga selge, et neid spontaanseid asju liiga palju ei ole,“ tunnistab Rally Estonia üks eestvedajaid Tarmo Hõbe, et tema kui turundusguru üks ülesanne on välja mõelda neid trikke, millega internetiavarustes silma paista. „Eelmisel aastal need asjad, mis läksid viraalseks üle maailma, nende planeerimisega meil ikka läks üsna palju aega. Kasvõi see, et sul on väljas 32 kraadi sooja ja siis sa paned maha peaaegu 100 meetrit päris lumest rada – see ikka nõuab ettevalmistust.“