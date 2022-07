Taani rattur võitis esmakordselt Tour de France'il etapi ja tõusis üldliidriks, tiitlikaistja kustus viimastel kilomeetritel

58 km enne finišit hakkas Jumbo meeskond ründama. Vingegaard ja tema tiimikaaslane Primoz Roglic kiirendasid kordamööda, mistõttu tuli Pogacaril iga kord vahet vähendades rohkelt energiat kulutada. Ent sellele vaatamata suutis tiitlikaistja sammu pidada. Taani rattur tegi otsustava käigu, kui sõita jäi veel 4,5 km. Pogacaril ei õnnestunud sellele vastata ning temast möödus kerge vaevaga ka Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) – see oli selge märk, et sloveen oli hädas.

„See on imeline. Mul on raske seda sõnadega kirjeldada. Olen sellest unistanud – Tour de France'i etapivõidust, nüüd tuli ka kollane särk,“ vahendas Vingegaardi sõnu Eurosport. Tegu oli tema karjääri esimese etapivõiduga Tour de France'il

„Tegime plaani päeva alguses. Muidugi oli see kõigile selgelt näha: tahtsime tohutult rasket sõitu. Arvasime, et see soosib nii mind kui ka Primozt. Ma poleks seda suutnud ilma oma tiimikaaslasteta. Pean neid tänama, nad olid täna uskumatult tugevad,“ jätkas võidumees.